Samsung Galaxy Note 6 giunge ad agosto?

Ormai ci siamo quasi, verrebbe da dire. Nel corso di queste ultime settimane, infatti, abbiamo parlato in lungo e in largo del phablet di sesta generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, che affiancherà i due attuali top di gamma dell’azienda asiatica, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sul mercato internazionale della telefonia mobile. E adesso, finalmente, il Samsung Galaxy Note 6 sta per divenire realtà. Le ultime voci a riguardo, infatti, sostengono che questo dispositivo sarà già pronto intorno alla metà di agosto, più o meno come accadde già per il Samsung Galaxy Note 5, phablet che purtroppo non ha mai visto la luce nel Vecchio Continente. In particolare, pare che il firmware del Samsung Galaxy Note 6 sarebbe già in fase di sviluppo, cosa che lascerebbe pensare all’arrivo ormai imminente dell’apparecchio. Per quel che concerne le caratteristiche tecniche, nulla ancora di ufficiale, sebbene da più parti piovano conferme circa diverse peculiarità come il processore, che dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 823 (non si sa ancora se sarà così anche per la versione europea, visto che il Samsung Galaxy S7 giunto da noi ha un processore differente da quello americano), o la RAM, presumibilmente da 6 GB.