Arriva Samsung Galaxy S7 Olympic Edition?

Torniamo a quello che, nel corso di questi ultimi mesi, è stato praticamente il nostro argomento di discussione preferito, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. I due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma, infatti, sono il vanto della colossale azienda tecnologica asiatica Samsung, che nel corso delle ultime settimane ha raccolto un’incredibile mole di recensioni positive per i suoi ultimi prodotti. Non a caso, pertanto, la compagnia sudcoreana starebbe pensando alla produzione di numerosi nuovi modelli appartenenti alla linea S7, tra cui figurerebbe addirittura un inedito Samsung Galaxy S7 Olympic Edition. Dopo aver parlato, quindi, del Samsung Galaxy S7 Mini, del Samsung Galaxy S7 Edge Plus, del Samsung Galaxy S7 Active e addirittura di due nuovi S7 destinati al mercato canadese, ecco spuntare un particolare smartphone in edizione limitata per le prossime olimpiadi estive. Proprio così: il Samsung Galaxy S7 Olympic Edition, infatti, secondo queste prime indiscrezioni che hanno preso a circolare sul web alcuni giorni fa, sarebbe un device dedicato proprio al grande evento sportivo che si terrà in estate in Brasile. Al momento, tuttavia, non ci è dato modo di sapere se tale dispositivo, sempre ammesso che ci sarà davvero, presenterà anche delle variazioni a livello hardware o software, o se esse saranno solamente estetiche.