Ecco come saranno Samsung Galaxy C5 e C7

Concludiamo anche questa settimana, la seconda di maggio, tornando a discutere di un argomento che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica asiatica Samsung, negli ultimi tempi sta monopolizzando l’attenzione di molti esperti e addetti ai lavori. La nuova linea di smartphone del colosso sudcoreano, infatti, la Samsung Galaxy C, è ormai vicina all’esordio, e in pole position troviamo il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7, che stanno facendo sempre più apparizioni tanto che siamo ormai in grado di svelarne le caratteristiche tecniche ufficiali. In particolare, il Samsung Galaxy C5 sarà dotato di un display da 5,2 pollici, con risoluzione in Full HD e batteria da 2600 mAh. La RAM è notevole, da ben 4 GB, come quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge per intenderci, mentre il processore, un comunque discreto Qualcomm Snapdragon 617, è molto meno potente. Abbiamo poi una fotocamera da 16 megapixel (che tuttavia non monta la stessa tecnologia innovativa degli attuali top di gamma Samsung), mentre quella anteriore sarà addirittura da 8 megapixel. Pochissime le differenze con il Samsung Galaxy C7, che avrà un display leggermente più grande, da 5,7 pollici, e pertanto anche una batteria leggermente più capiente, da 3300 mAh. Non è ancora noto se questi due device verranno commercializzati anche in Europa, ma di certo le loro schede lasciano pensare ad una coppia di smartphone di tutto rispetto.