Smartphone Lg: prezzi e modelli
di Redazione
14/05/2016
LG Electronics propone un'infinità di modelli di smartphone tra cui poter scegliere. Il sistema su cui sono sviluppati i telefoni cellulari della casa coreana, è Android che si conferma un ottimo sistema operativo per la sua facilità di utilizzo e la possibilità di essere personalizzato da qualsiasi utente. I display sviluppati sono disponibili in 4.5, 4.7, 5, 5.5, ma anche in 6 pixel. Le fotocamere integrate vanno dagli 8 ai 16 megapixel, e sono tantissimi le funzioni da poter utilizzare. I processori sono in quad-core o in dual-core per prestazioni performanti, e le batterie godono di un'ottima autonomia. Tra le serie proposto troviamo la serie K che è stata sviluppata per quella fetta di clienti dinamici, giovani, che amano sapersi mettere in gioco e necessitano di una fotocamera dalle notevoli prestazioni. Il modello V10 invece, è stato concepito per chi non vuole rinunciare ad un prodotto all'avanguardia e perfettamente resistente grazie alla robustezza dei materiali utilizzati. Il doppio schermo di questo modello rinnova il concetto di interazione e favorisce il multitasking. Il G4 grazie alla sua fotocamera professionale permette di lavorare in manuale ed è stato eletto miglior "smartphone fotografico" per l'anno 2015/2016 LG propone smartphone dal design compatto, dal device leggero, e soluzioni di fascia alta, media e medio-bassa. Ecco un breve elenco di tutte le offerte di smatphone lg che puoi trovare anche sul sito ufficiale www.lg.com/it/smartphone-android
Top di gamma. Gli smartphone LG di fascia alta.Il modello V10, il primo della serie. LG V10 è uno smartphone di fascia alta, è stato progettato in maniera resistente con acciaio inossidabile per il profilo, ed in silicone per la parte che comprende la cover della batteria. Il display è stato progettato con IPS Quantum per colori reali e perfettamente brillanti, e possiede un doppio schermo sempre acceso dove vi sono tutte le informazioni, gli appunti e gli appuntamenti segnati della giornata. Anche la fotocamera è doppia grazie ad una lette grandangolare di 120 gradi ed una di 80 gradi per un'inquadratura ravvicinata. Oltre alla fotocamera, una particolare attenzione è stata data alla videocamera che registra le immagini con una qualità altissima e precisa anche in movimento, grazie allo stabilizzatore ottico. La sezione audio ospita ben tre microfoni per una registrazione ottimale, ed è compresa anche la funzione per eliminare il rumore di sottofondo del vento. La condivisione è facile e veloce tramite quick share che permette di indirizzare video e foto sul social network scelto. V10 si avvale anche del riconoscimento tramite impronte digitali per effettuare operazioni e pagamenti nella più totale sicurezza. La CPU è da 64 bit Qualcomm Snapdragon, la memoria interna di 32 GB, ed è possibile espanderla fino a 2 TB.
Gli smartphone LG serie G.La fascia medio-alta dell'azienda sud-coreana. La serie G sviluppata da LG è una linea di smartphone con sistema operativo Android collocati nella fascia medio-alta del mercato. Sono dieci i modelli attualmente sul mercato per questi modelli di smartphone che garantiscono prestazioni elevatissime. Gli schermi sono in Full HD, i P-OLED, ed in IPS, con vetri Gorilla Glass di tipo 2 o 3. I processori in quad o octa core con circuiti Qualcomm Snapdragon. Si può scegliere tra uno schermo curvo o dal design classico e modulare e sono tutti provvisti di wi-fi e bluetooth. Il modello di spicco della serie G, è sicuramente il G4 che possiede una fotocamera da 16megapixel professionale ed utilizzabile perfettamente in manuale. Le finiture sono in pelle, ed è strutturato in maniera ergonomica per essere maneggevole. Il display è progettato in IPS Quantum da 5.5 pixel per un'esperienza visiva senza paragoni. Il G5 è l'ultimo modello presentato quest'anno da LG per questa serie; è stato costruito interamente in metallo, ha un design modulare ed una doppia fotocamera con lenti grandangolari da 135 gradi.
Gli smartphone LG di fascia media e medio-bassa.I modelli LG all'avanguardia con prezzi contenuti. Gli smartphone proposti da LG per la fascia medio-bassa non hanno nulla da invidiare agli altri device di fascia superiore. Il sistema operativo utilizzato è Android ed i display di questi smartphone sono touchscreen IPS o in HD, ed è possibile scegliere tra schermi di 4.5, 4.7 e 5 pixel. LG Zero è un ottimo smartphone che coniuga prestazioni di fascia alta con un prezzo davvero contenuto. Design curato nei minimi dettagli, una fotocamera da 8 megapixel, scocca in alluminio, ed estremamente maneggevole per questo smartphone LG con funzione "Tocca e Scatta" che mette a fuoco i soggetti con un semplice gesto. LG Spirit ed LG Bello permettono di registrare video in full HD ed hanno un'autonomia in standby fino a 100 ore. LG Leon ha una fotocamera da 5megapixel, un processore quad-core, ed un display da 4.7 pixel con tecnologia "Touch In-Cell" per una visione ottimale delle immagini sullo schermo. Il modello Magna possiede un sistema operativo Android Lollipop, il design è il classico, elegante ed è tipico dell'azienda LG. LG Magna ha una curvatura dello schermo di 3 metri, una fotocamera di 8 megapixel e di 5 per la frontale.
Gli smartphone LG della serie K.Alte prestazioni per una fascia medio-bassa. La serie K presentata da LG si compone di smartphone sottili, maneggevoli con display da 4.5, 5 e 5.3 pixel. Le fotocamere sviluppate per questa serie sono di 5megapixel + 2megapixel, di 5megapixel + 5megapixel e di 13megapixel + 5megapixel. Il display è chiaramente un touchscreen con tecnologia Gorilla Glass ed il sistema operativo è Android in versione Lollipop o 5.1. I colori disponibili per questi smartphone sono nero o bianco, ed hanno una memoria espandibile fino a 32gb, e una CPU quad-core. La funzione per scattare i selfie è perfetta poiché riconosce i movimenti e grazie all'autoscatto si ha tutto il tempo per mettersi in posa. Sono modelli destinati ad un pubblico dinamico, giovane, ma anche a chi non vuole scendere a compromessi e non vuole rinunciare ad un buon prodotto ad un prezzo vantaggioso.
