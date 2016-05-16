Caricamento...

Importante aggiornamento per Samsung Galaxy S7

16/05/2016

Dal momento dell’immissione sul mercato internazionale dei due nuovi device di top gamma targati Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono ormai trascorsi più di due mesi. Un lasso di tempo spesso fondamentale per le aziende che si occupano della produzione di apparecchi telefonici, dal momento che esso consente di raccogliere vari feedback e pareri rilasciati dagli utenti, ed eventualmente, quindi, di migliorare e correggere alcuni problemi e difetti. Effettivamente, questo è proprio il caso di uno degli ultimi pacchetti di aggiornamenti resi disponibili proprio per i due smartphone in questione. Di recente, infatti, è stato rilasciato un update che, più che della solita patch relativa alla sicurezza, si occuperebbe della risoluzione di qualche piccolo bug. Samsung Galaxy S6 EdgeGli aspetti a cui ci riferiamo in particolare sono due. Il primo è il touchscreen: grazie a questo aggiornamento, infatti, il display del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge dovrebbe funzionare ancora meglio e risultare più reattivo e funzionale. Il secondo update relativo ai due device dalle alte prestazioni realizzate dal colosso asiatico farà particolarmente felici gli amanti selfie e fotografie, dal momento che tenderà a migliorare alcune problematiche relative proprio alla fotocamera: essa potrà così scattare delle immagini ancora più nitide e chiare, un update dedicato soprattutto a chi non ha la mano particolarmente ferma e che tende quindi ad impugnare il telefono in modo un po’ tremante.

