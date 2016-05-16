Samsung Galaxy S6 Edge Plus va a fuoco?

Inauguriamo questa nuova settimana, la terza del mese di maggio, per tornare a discutere di uno dei più importanti apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Lo smartphone in questione, una sorta di phablet gemello del Samsung Galaxy Note 5, è la revisione più potente della linea di device appartenenti alla gamma S6. Uscito durante la scorsa estate, pur essendo un dispositivo dalle caratteristiche tecniche piuttosto potenti ed elevate, benché non al livello di quelle vantate dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, pare non aver riscosso il successo auspicatosi dall’azienda asiatica, tanto che forse potrebbe non arrivare mai il Samsung Galaxy S7 Edge Plus. Tuttavia, nel corso di queste ultime ore, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus è finito nell’occhio del ciclone per un’altra problematica che, se confermata, avrebbe dell’incredibile e sarebbe davvero molto grave. Infatti, un utente che ha deciso di restare in forma anonima, ha denunciato una cosa davvero particolare, e secondo la quale il suo Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrebbe preso fuoco. Stando alle sue parole, l’apparecchio, messo in carica con il caricabatterie ufficiale di Samsung, si sarebbe surriscaldato in maniera eccessiva e preoccupante, tanto che il ragazzo avrebbe deciso di staccare il cavo dal device. Il quale, per tutta risposta, si sarebbe incendiato. Da parte di Samsung non è ancora giunta alcuna risposta ufficiale, ma è comunque probabile che si tratti di un caso isolato dovuto a qualche problema di fabbrica del dispositivo in questione.