Samsung Galaxy X arriverà nel 2017

In casa Samsung la parola “pausa” è pressoché sconosciuta. La colossale azienda tecnologica asiatica sta ancora raccogliendo consensi e critiche positive per i suoi due attuali device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, e tuttavia si guarda già alle grandi innovazioni del futuro: abbiamo parlato spesso, ad esempio, del Samsung Galaxy Note 6, un argomento sul quale senza ombra di dubbio ci soffermeremo più di una volta nel corso delle prossime settimane. E, tuttavia, un nuovo apparecchio telefonico sta iniziando a farsi mostrare all’orizzonte: è il Samsung Galaxy X, uno smartphone che si candida per essere una cosa del tutto nuova rispetto a quanto avevamo visto finora. Samsung Galaxy X, infatti, differirà dagli altri top di gamma che usciranno nel 2017, come il Samsung Galaxy 8, il Samsung Galaxy 8 Edge ed il probabile Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, non sappiamo ancora poi molto a riguardo: di certo dovrebbe avere un display pieghevole, caratteristica sulla quale Samsung sta già lavorando da diverso tempo, e inoltre si parla con insistenza di una risoluzione in 4K, capace dunque di conferire al Samsung Galaxy X una qualità elevatissima. Purtroppo, per tutto il resto brancoliamo nel buio, e non potrebbe davvero essere altrimenti, dal momento in cui la sua uscita dovrebbe avvenire, appunto, non prima del 2017. In ogni caso vi terremo aggiornati.