Home Non solo Samsung Gomorra 2 in diretta streaming: come guardare anticipazioni, terzo e quarto episodio da smartphone

Gomorra 2 in diretta streaming: come guardare anticipazioni, terzo e quarto episodio da smartphone

di Redazione 17/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gomorra 2 sarà trasmesso questa sera anche in diretta streaming. Oltre alla possibilità di vedere il terzo ed il quarto episodio comodamente seduti sul divano di casa sintonizzandosi su Sky Atlantic a partire dalle 21, infatti, milioni di utenti avranno a disposizione altre strade per non perdersi nulla della tanto discussa serie nel caso in cui si disponga di determinati smartphone. Quanto alle anticipazioni, sappiamo già che ci sarà un nuovo incontro tra Genny e Don Pietro, così come la guerra tra i due clan entrerà per forza di cose nel vivo. Come guardare la seconda stagione di Gomorra 2 in diretta streaming? Sky anche stasera consentirà di sfruttare sia SkyGo, che a quanto pare la scorsa settimana non ha patito particolari problemi di fluidità secondo le segnalazioni degli utenti, sia l'ormai diffusissimo Sky Online. Proprio quest'ultimo ha fatto parecchio parlare di sé, dopo il lancio della promozione che prevede il primo mese di fruizione dei contenuti assolutamente gratuito. In entrambi i casi, il consiglio è quello di appoggiarsi ad una buona connessione WiFi, in grado di assicurare una perfetta visione del terzo e del quarto episodio di Gomorra 2. Come tutti sanno, la riproduzione sarà quasi istantanea rispetto alla programmazione classica di Sky Atlantic (il gap si aggira attorno al minuto), ragion per cui anche utilizzando SkyGo e Sky Online dovrete cancellare i vostri impegni dalle 21 alle 23 circa per guardare le puntate in diretta streaming. Importante tener presente, in tal senso, che SkyGo consentirà di guardare i due episodi in onda questa sera con Gomorra 2 anche attraverso il servizio on demand, con appuntamento fissato nella giornata di domani. Infine, verificate preventivamente la compatibilità tra il vostro smartphone e l'applicazione in questione, ad oggi miglior strumento legale per guardare Gomorra 2 in diretta streaming.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp