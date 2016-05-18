Samsung Galaxy C5 compare su AnTuTu

Ancora una volta, abbiamo il piacere di tornare a discutere della nuova gamma di smartphone ed apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. L’azienda asiatica, come ben sapranno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, è forse la maggior produttrice mondiale di device e dispositivi telefonici, primato che manterrà anche grazie alla nuova linea, la Samsung Galaxy C. Che, proprio in questo mese di maggio, presumibilmente esordirà con tre nuovi smartphone: il Samsung Galaxy C3, il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7. Nel corso di questi ultimi giorni, e l’avrete visto se siete soliti seguirci, abbiamo discusso più di una volta di questi device, in particolar modo del Samsung Galaxy C7, che sta facendo diverse apparizioni su autorevoli siti esperti di telefonia, e del Samsung Galaxy C5, che stando a quanto si dice sarà il primo apparecchio di questa nuova gamma a fare il proprio esordio sul mercato. In effetti, alcuni giorni fa, il Samsung Galaxy C5 ha fatto una nuova comparsata, stavolta su AnTuTu, che l’ha testato mostrandoci quelle che, a quanto sembra, saranno le sue interessanti caratteristiche tecniche. E così, secondo AnTuTu, il Galaxy C5 sarà dotato di un processore Snapdragon 617, accompagnato da una importante RAM da 4 GB. Lo storage interno sarà da 32 GB, mentre la fotocamera posteriore sarà da 16 GB (contro gli 8 GB della fotocamera anteriore).