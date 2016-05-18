Samsung Galaxy C giunge il 26 maggio!

Finalmente, verrebbe da dire, abbiamo una data. Già da diverso tempo, infatti, stiamo discutendo della nuova linea di smartphone ed apparecchi telefonici della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire la Samsung Galaxy C. Difatti, pur se ancora sono trascorse solo poche settimane dall’uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile dei due attuali top di gamma del colosso asiatico, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, e pur se, soprattutto, Samsung si è già messa al lavoro sui prossimi device dalle elevate prestazioni, come ad esempio il Samsung Galaxy Note 6 o il Samsung Galaxy X (primo dispositivo dallo schermo pieghevole), si è trovato il tempo anche per lanciare sul mercato una nuova famiglia. Che, per l’appunto, è la Samsung Galaxy C. Adesso, finalmente, siamo in grado di fornirvi alcune utili informazioni ufficiali, al di là delle caratteristiche tecniche che già vi avevamo illustrato in precedenza. Difatti, per il momento, usciranno solamente due modelli: il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7. Il C3, invece, a quanto pare, dovrà farsi attendere ancora per qualche tempo. Ma, soprattutto, possiamo finalmente fornirvi la data ufficiale riguardante l’uscita di questi due nuovi smartphone: il giorno prescelto è infatti giovedì 26 maggio, ma per ora soltanto in Cina: è ancora presto, infatti, per capire se essi verranno esportati o meno anche al di fuori del continente asiatico.