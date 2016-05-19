Arriva S Bike Mode

Quando si parla di smartphone e di apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, in genere si pensa subito a device dalle prestazioni molto elevate, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, usciti da circa due mesi. Se, comprensibilmente, tali dispositivi sono particolarmente apprezzati dalla maggior parte dei consumatori affezionati alla compagnia coreana, d’altro canto è anche giusto ricordare che Samsung si è sempre distinta per la produzione di smartphone perfetti per tutte le tasche, anche per i meno abbienti. Tuttavia, l’azienda sudcoreana è nota anche per le funzioni innovative che ha proposto spesso, e l’ultima, in ordine di tempo, è la S Bike Mode. Di cosa si tratta, esattamente? S Bike Mode è una nuova funzione, utilissima soprattutto per chi è solito guidare una bicicletta o una moto. Quando tale funzionalità viene attivata, infatti, il telefono invia automaticamente un messaggio pre-registrato a chiunque provasse a telefonare, impedendo così al guidatore delle facili distrazioni che, in alcuni casi, potrebbero persino portare ad un incidente stradale. S Bike Mode al momento è stata resa disponibile solamente su alcuni device appartenenti alla gamma J, come il Samsung Galaxy J3, il Samsung Galaxy J5 ed il Samsung Galaxy J7, e non si sa se verrà esportata anche su altri apparecchi targati Samsung.