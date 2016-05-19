Samsung Galaxy Note 4, ecco Marshmallow

Quando, diverso tempo fa, vi avevamo accennato del nuovo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow, vi avevamo predetto che non tutti gli apparecchi telefonici prodotti dall’azienda sudcoreana Samsung ne avrebbero beneficiato, ma soltanto quelli più recenti e, soprattutto quelli più performanti. E così, se il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due attuali top di gamma, sono venuti alla luce in maniera “nativa” con Marshmallow, altri device, tra i quali ad esempio quelli facenti parte della linea S6, hanno dovuto attendere un po’ per riceverlo. E finalmente, anche chi possiede un Samsung Galaxy Note 4 ha smesso di aspettare, in quanto il phablet di quarta generazione prodotto dal colosso asiatico sta ricevendo Marshmallow proprio in questi giorni. Naturalmente, quando parliamo di Samsung Galaxy Note 4, ci riferiamo nello specifico ai dispositivi no brand: difatti, quelli brandizzati, ad esempio da Vodafone, avevano già iniziato a ricevere il tanto sospirato update già negli scorsi giorni. Insomma, se siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 4 non brandizzato, potete finalmente esultare: Android Marshmallow, nella versione 6.0.1, spingerà al massimo le caratteristiche e le peculiarità del vostro phablet, che risulterà ancora più performante e più potente di quanto non sia mai stato prima.