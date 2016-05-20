Samsung Galaxy S6 si aggiorna nuovamente

Continuiamo a discutere, ancora una volta, del top di gamma del 2015 prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6. Uno smartphone che, sfortunatamente, rispetto al suo successore, quel Samsung Galaxy S7 di cui abbiamo parlato e discusso ampiamente nel corso di questi ultimi mesi, non è riuscito a riscuotere un grandissimo successo né a guadagnarsi i favori della critica. Tuttavia, la sua scheda tecnica rimane certamente di tutto rispetto, e, forse, con il fatto che il suo prezzo, nelle ultime settimane, sta calando poco a poco, solo ultimamente sta finalmente conquistando anche i più reticenti, visto che può comunque garantire delle ottime prestazioni. Oltre a ciò, da circa un mese il Samsung Galaxy S6, insieme ai suoi due gemelloni, ossia il Galaxy S6 Edge ed il Galaxy S6 Edge Plus, è finalmente passato ad Android Marshmallow 6, sistema operativo in grado di migliorare nettamente l’utilizzo e la fruibilità del device. Per cui il suo appeal non è mai stato così grande. E, notizia che farà sicuramente piacere ai più, è che proprio in questi giorni il Samsung Galaxy S6 sta ricevendo un nuovo aggiornamento, l’ennesimo, naturalmente basato proprio su Android Marshmallow 6. Non dovrebbe esserci nulla di rivoluzionario ovviamente, ma soltanto la classica ottimizzazione delle applicazioni e la correzione di alcuni piccoli bug.