Samsung Galaxy S8, le ultime news

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2016

Sì, vero è che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, nuovi device di top gamma, sono usciti sul mercato internazionale della telefonia mobile da appena due mesi, ma la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung è nota per il fatto di non essersi mai concessa pause, e, anzi, per pianificare il futuro con innovazioni sempre più importanti. E così, ecco che il colosso asiatico inizia già adesso a gettare le basi per il suo prossimo smartphone dalle elevatissime prestazioni. D’altronde, già alcune settimane fa avevamo iniziato ad accennare al Samsung Galaxy S8, un dispositivo che presumibilmente sarà potentissimo ed estremamente avanzato. Samsung Galaxy S7 Active caratteristicheNaturalmente, quanto stiamo per dirvi va preso con le pinze, perché all’uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile del Samsung Galaxy S8 mancano ancora troppi mesi. Impossibile, quindi, trovare anche solo uno straccio di conferme ufficiose. Si tratta, perlopiù, di supposizioni ed indiscrezioni che potrebbero benissimo essere smentite. Secondo alcuni, pertanto, il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere dotato di una RAM da ben 6GB, similarmente a quanto dovrebbe accedere per il Samsung Galaxy Note 6. Il processore potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 830, mentre gli utenti europei potrebbero beccarsi il nuovissimo Exynos, un po’ come avvenuto con il Samsung Galaxy S7. E il sistema operativo? Naturalmente il successore di Android Marshmallow, ossia Android N.

