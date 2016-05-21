Caricamento...

Samsung Galaxy S7 Edge in offerta

di Redazione

21/05/2016

Concludiamo questa settimana, che idealmente ci avvia verso la fine del mese di maggio, tornando, ancora una volta, a discutere degli attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. In particolare, vogliamo concentrare la nostra attenzione sul secondo dei due dispositivi citati, che, secondo il parere di molti esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile, attualmente, con ogni probabilità, oltre ad essere il miglior device mai realizzato dal colosso sudcoreano, è anche il più potente e più performante smartphone presente sul mercato. Samsung Galaxy S7 Edge recensioneGrazie alle proprie elevatissime caratteristiche tecniche, infatti, il Samsung Galaxy S7 Edge, che inoltre è in grado di vantare una rifinitura estetica estremamente pregevole, ha convinto un po’ tutti. Tranne che per un’unica, grossa peculiarità, pressoché invalicabile per alcuni: il prezzo. Il costo di listino del Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, era stato stabilito sugli 829 euro: tantissimi, anche se certamente meritati, visti gli enormi e tanti pregi del device. Tuttavia, grazie ad internet, si è andati incontri a numerose offerte e promozioni, e quando sono trascorsi oltre due mesi dalla sua immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, il prezzo del Samsung Galaxy S7 Edge è calato ulteriormente, tanto da scendere addirittura sotto il muro dei 600 euro: il noto sito de gli stockisti, infatti, vera e propria autorità del settore, lo propone, in versione nera o bianca e con garanzia italia, all’imbattibile prezzo di 599 euro. Oltre che con spedizione gratuita: un’ottima occasione, insomma, se si desidera sostituire il proprio smartphone con il migliore attualmente in circolazione.

Presto Samsung Galaxy S7 Silver Titanium

Samsung Galaxy S8, le ultime news

