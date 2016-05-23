Presto Samsung Galaxy S7 Silver Titanium

Quando il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, due mesi or sono, hanno realizzato il loro esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, probabilmente in pochi avrebbero potuto prevedere un successo così clamoroso e travolgente. I due smartphone in questione, infatti, nuovissimi top di gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, hanno fatto, in queste settimane, una vera e propria incetta di recensioni positive, stupendo un po’ tutti grazie alla loro serie di caratteristiche e peculiarità tecniche estremamente innovative ed importanti. Tuttavia, come succede spesso quando escono dei nuovi device sul mercato, inizialmente l’azienda asiatica ha pensato a sole tre colorazioni, le più classiche: gold, silver e black. Ecco perché, finora, alcuni utenti hanno preso tempo prima di acquistare il dispositivo, attendendo l’uscita dell’elegantissima variante al titanio, il Samsung Galaxy S7 Silver Titanium. Adesso, finalmente, pare che l’attesa sia terminata. È Samsung stessa, tramite la propria pagina Facebook ufficiale, anche nella divisione italiana, a confermare che, finalmente, il Samsung Galaxy S7 Silver Titanium è in procinto di esordire sul mercato. Il Samsung Galaxy S7 Silver Titanium può vantare una colorazione molto raffinata ed esteticamente gradevole, tanto che in molti stavano aspettando che arrivasse. E adesso, finalmente, ci siamo: e chissà che, con esso, le vendite del nuovo top di gamma Samsung non decollino ancora…