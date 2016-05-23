In Russia il più grande Samsung Galaxy S7 del mondo

Il Samsung Galaxy S7
, insieme alla sua variante Edge, ha conquistato tutti. Nessun dubbio su questo. L’attuale smartphone di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, infatti, a poco più di due mesi dalla sua immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, ha fatto incetta di critiche, recensioni e commenti a dir poco entusiastici, che ne hanno esaltato le molteplici caratteristiche e peculiarità estremamente potenti ed innovative.
Lo stesso colosso sudcoreano Samsung, in effetti, pare aver puntato in maniera particolare sui suoi nuovi device dalle elevatissime prestazioni, tanto da avergli dedicato una campagna di marketing molto massiccia
, e che, da poco, ha presentato addirittura una novità a dir poco incredibile.
In Russia, infatti, presso l’Aeroporto Internazionale Sheremetyevo di Mosca
, è sorto quello che, all’apparenza, pare essere un nuovo palazzo, ma in realtà è molto di più: un Samsung Galaxy S7 formato gigante
, praticamente il più grande smartphone del mondo.
Naturalmente si tratta, per l’appunto, di un edificio dotato di un maxi –schermo, le cui fattezze riproducono in maniera fedele quelle di un normale Samsung Galaxy S7 Edge. Sullo schermo, che riprende, naturalmente, il display del noto device, vengono proiettati numerosi spot pubblicitari riguardanti gli attuali dispositivi telefonici dalle elevate prestazioni realizzati da Samsung: una sorta di pubblicità nella pubblicità.
Di seguito, vi mostriamo un interessante video in cui potrete ammirare il più grande smartphone del mondo.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=LAvV0jisjuM[/embed]