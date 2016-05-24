Samsung Galaxy S7 Edge Plus non ci sarà?

Quando ci avviamo a concludere questa seconda settimana del mese di maggio, ed a soli due mesi dall’uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due potentissimi smartphone di top gamma prodotti dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, continuiamo a discutere proprio di questi potenti dispositivi. In particolare, oggi ci preme parlarvi di una delle più accreditate versioni di tale dispositivo… che, a quanto sembra, potrebbe anche non arrivare mai. Difatti, il Samsung Galaxy S7 Edge Plus, revisione in chiave potenziata del Samsung Galaxy S7, a quanto si dice dalla pagina Facebook ufficiale di Samsung Italia, alla fine potrebbe anche non essere prodotto. Difatti, complice anche il fatto che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, uscito alcuni mesi dopo rispetto al Samsung Galaxy S6 ed al Samsung Galaxy S6 Edge, non ha riscosso un grande successo, sembra che il Samsung Galaxy S7 Edge Plus sia scivolato via dai piani dell’azienda sudcoreana. Soprattutto, una tale voce pare voler dare ancora più conferme alle indiscrezioni che prevedrebbero una maggiore attenzione nei confronti della linea Samsung Galaxy Note: sappiamo bene, infatti, che il Samsung Galaxy Note 6, diversamente dal proprio predecessore, sarebbe uscito anche in Italia a scapito dell’ipotetico Samsung Galaxy S7 Edge Plus, visto lo scarso successo del precedente modello. Visto che in generale, la preferenza degli utenti pare propendere per i phablet, può essere che linea Plus venga abbandonata del tutto.