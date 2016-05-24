Finalmente il Samsung Galaxy S7 Active

Habemus Samsung Galaxy S7 Active. Questa, più o meno, è la notizia che ha preso a circolare già in questa mattinata, per quanto riguarda il mondo degli smartphone plasmato da Samsung, vero e proprio colosso nel settore della telefonia mobile. Ne avevamo già parlato anche noi, e pure di recente, e finalmente adesso è realtà: il Samsung Galaxy S7 Active diventa dunque il terzo modello ufficiale della linea S7, l’attuale top di gamma prodotta dalla compagnia sudcoreana, dopo il Samsung Galaxy S7 (il modello basilare, per intenderci) ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Come abbiamo avuto modo di dirvi più di una volta, ciò che ha sempre contraddistinto la linea Active è la sua particolare resistenza fisica, una peculiarità atta a combattere le intemperie e, pertanto, dedicata in particolare agli amanti dei viaggi e delle escursioni. Oggi siamo finalmente in grado di svelarvi tutte le caratteristiche relative al Samsung Galaxy S7 Active: la scheda tecnica è pressoché identica a quella degli altri due modelli, salvo per la batteria, leggermente più ampia, da 4000 mAh. Il peso del device raggiunge i 185 grammi, per uno spessore di 9,9 millimetri. Tornano i due pulsanti meccanici ai lati di quello centrale, che nei normali S7 sfruttano invece la tecnologia touch. E ora, le dolenti note: sfortunatamente, è molto improbabile che il Samsung Galaxy S7 Active veda la luce in tutto il mondo, dal momento che, secondo i piani dell’azienda asiatica, la sua portata appare piuttosto limitata. La sua commercializzazione dovrebbe avvenire a partire dal 10 giugno, e, stando a quanto ci risulta, dovrebbe restare appannaggio degli Stati Uniti d’America.