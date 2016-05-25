Presto anche Samsung Galaxy S7 Pink Gold

Continuiamo a riprendere un discorso di cui avevamo iniziato ad accennare alcuni giorni fa. Per una volta, tralasciamo ogni congettura relativa alle innovazioni ed alle caratteristiche tecniche degli apparecchi e dei dispositivi telefonici targati Samsung, per concentrarci, invece, sul loro aspetto prettamente estetico. Un aspetto forse più superficiale, ma non per questo meno importante, soprattutto dal momento in cui l’occhio vuole la sua parte. E così, se vi abbiamo appena accennato che, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, in questo mese di maggio avremo finalmente anche l’inedita colorazione Silver Titanium, dalle tonalità raffinate ed eleganti, ecco che subito ci raggiunge un’altra voce, secondo la quale sarebbe in arrivo anche un altro colore. Insomma, pare che il Samsung Galaxy S7 Pink Gold sia ormai vicinissimo a registrare il proprio esordio sul mercato. Naturalmente, com’è facile da intuire, si tratta di un colore che, pur avendo delle tonalità piuttosto fini, resta comunque abbastanza appariscente e vistoso, ed il suo target è decisamente concentrato su un tipo di pubblico più femminile rispetto alle altre colorazioni. Insomma, il Samsung Galaxy S7 Pink Gold sarà la quinta tonalità differente del Samsung Galaxy S7, e, sicuramente, saprà ritagliarsi il suo bel successo, soprattutto tra le donne appassionate di tecnologia e di telefonia mobile.