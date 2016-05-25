Samsung Galaxy S7 si aggiorna nuovamente

È un periodo particolarmente importante, quello che ha caratterizzato le ultime settimane, per gli attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica asiatica Samsung. Molte, infatti, in questo periodo, sono le news riguardanti il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge (al quale si aggiungerà, a breve, il Samsung Galaxy S7 Active, terzo device della linea S7), smartphone che, a poco più di due mesi dalla loro uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile, hanno a dir poco conquistato anche i più scettici tra pubblico e critica. E così, mentre in Russia, presso l’aeroporto di Mosca, sorge un gigantesco edificio con le fattezze di un Samsung Galaxy S7 (ultima novità nel campo pubblicitario), il colosso sudcoreano ha finalmente disposto un nuovo aggiornamento per i due top di gamma, chiaramente basato su Android Marshmallow 6.0.1. Di cosa si tratta? Quali novità porterà in dote tale update? Nulla di troppo rivoluzionario, come d’altronde era lecito attendersi. Anzi, l’aggiornamento in questione ha un peso piuttosto basso, di appena 40 MB. Come spesso accade in questi casi, presumibilmente si tratterà della classica patch di sicurezza, con alcune migliorie minime rispetto al sistema operativo. Chiaramente, comunque, il nostro consiglio è quello di installare questo aggiornamento.