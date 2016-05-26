Samsung Galaxy S7, vendite stellari

Pur se il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sono ormai in circolazione sul mercato internazionale della telefonia mobile da ben due mesi, non ne vogliono proprio sapere di smettere di far parlare di sé. E se, nel corso degli ultimi giorni, la nostra attenzione è rimasta concentrata sugli aspetti software, stamane abbiamo deciso di dedicarci ad un aspetto meramente meno tecnico, e neppure fondato sull’estetica, ma concentrato soprattutto sull’economia. Difatti, se da un lato possiamo affermare con certezza che il Samsung Galaxy S7, insieme al suo gemellone, il Galaxy S7 Edge, ha fin qui raccolto numerose recensioni positive, ricevendo più di un attestato di stima, dall’altro il binomio si completa con il fatto che le vendite son state altissime. E proprio il Samsung Galaxy S7, a tal proposito, ha dato una bella spinta ai profitti della colossale azienda sudcoreana Samsung, aumentati in maniera notevole. Guardando ai dati ed alle statistiche, effettivamente, troviamo che Samsung, nel primo trimestre dell’anno, ha registrato un guadagno di oltre 5,5 miliardi di dollari, confermando un fatturato di 43,8 miliardi di dollari. In termini percentuali, rispetto al 2015, siamo davanti rispettivamente ad un +12% e ad un +6%. Risultati incoraggianti e ben al di là delle aspettative degli analisti, che fanno ben sperare per l’azienda asiatica.