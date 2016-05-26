Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S6

Nel corso di questi ultimi giorni, se siete soliti seguire questi nostri spazi, vi sarete certamente resi conto del fatto che la nostra attenzione si sia concentrata in maniera particolare sugli attuali due smartphone di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Tra aggiornamenti, massicce campagne pubblicitarie, uscite di nuove varianti e così via, sono state diverse, infatti, le notizie che li hanno riguardati. Questo pomeriggio, invece, abbiamo in serbo per voi delle interessanti novità riguardo gli ormai ex top di gamma prodotti dall’azienda asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Gli smartphone dalle elevate prestazioni di sesta generazione, infatti, proprio in questi giorni stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento. Questo aggiornamento è, naturalmente, basato sull’ultimo sistema operativo reso disponibile per gli apparecchi targati Samsung, ossia Android Marshmallow 6.0.1, e pare possa avere in serbo delle sorprese. Difatti, dato il suo peso, superiore ai 500 MB, pare improbabile che questo update per il Samsung Galaxy S6 e per il Samsung Galaxy S6 Edge si fermi alle solite, classiche patch per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità del dispositivo. Al momento purtroppo non siamo in grado di fornirvi nuovi dettagli, ma nei prossimi giorni sicuramente vi renderemo più edotti.