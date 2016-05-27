Samsung Galaxy C5 e C7 finalmente ufficiali

Eccoli qua. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso di queste ultime settimane, e adesso, finalmente, il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7 sono realtà. Coraggiosi esordienti di una nuova linea di apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, i due nuovi smartphone sono stati appena presentati sul territorio cinese, e, rapidamente, hanno preso a fare il giro del web. Cosa c’è da aggiungere a quanto abbiamo già detto e ribadito in passato? Be’, vedendoli, sia il Samsung Galaxy C5 che il Samsung Galaxy C7, pur non essendo al livello degli attuali top di gamma dell’azienda asiatica, bisogna dire che ci si avvicinano abbastanza. La struttura e la scocca in metallo, pur non essendo di pregio come quella in vetro del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, fa certamente una bella figura. Fra le altre caratteristiche, non manca il famoso lettore delle impronte digitali, mentre le schede tecniche sono pressoché confermate rispetto a quelle che avevamo già predetto di recente: RAM da 4 GB, fotocamera posteriore da 16 megapixel (da 8 quella anteriore, ed entrambe ovviamente non sfruttano la stessa tecnologia moderna della linea S7), storage interno da 32 GB o da 64 GB, estendibile tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Il Samsung Galaxy C5 ha un processore Qualcomm Snapdragon 617, mentre il Samsung Galaxy C7 monta un leggermente più performante Qualcomm Snapdragon 625. Altra differenza sostanziale, oltre la dimensione del display (5,2 pollici del C5 contro i 5,7 pollici del C7), è la batteria: il primo apparecchio ne ha una da 2600 mAh, il secondo invece da 3300 mAh. Le colorazioni son più o meno quelle classiche che Samsung propone da un po’ di tempo a questa parte: Silver, Gold, Pink Gold e Grey (manca quella Black). Il Samsung Galaxy C5 nella variante con storage da 32 GB avrà un prezzo di 2199 yuan (circa 300 euro), mentre quella da 64 GB verrà 2399 yuan (circa 325 euro), ed uscirà il 17 giugno in Cina. Del Samsung Galaxy C7 non vi sono ancora date ufficiali, ma soltanto i prezzi: 2599 yuan (circa 355 euro) la versione con storage da 32 GB, mentre per quella da 64 GB si sale a 2799 yuan (circa 380 euro).