Arriva il Samsung Galaxy S7 Edge di Batman

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2016

Che uno dei più grandi colossi della tecnologia a livello mondiale, come appunto è Samsung, si sia sempre dimostrato avanti ad altri concorrenti a livello di campagne pubblicitarie, è cosa nota da tempo. Proprio alcuni giorni fa, ad esempio, vi abbiamo parlato del gigantesco Samsung Galaxy S7 Edge sorto nei pressi dell’aeroporto internazionale di Mosca. E tuttavia, Samsung ha spesso dimostrato di essere particolarmente sensibile anche a vari fenomeni di costume: oltre al sodalizio sportivo stretto, ad esempio, con la Juventus, c’è anche quello con alcuni supereroi famosi come Iron Man, Ant-Man e… Batman. Batman Samsung Galaxy S7 EdgeProprio così: anche il pipistrello mascherato della DC Comics, alla fine, si è avvicendato all’azienda asiatica. Ma in che modo, esattamente? È presto detto: come per gli altri eroi dei fumetti già citati, ben presto uscirà un Samsung Galaxy S7 Edge, l’attuale device di top gamma prodotto da Samsung, in edizione speciale e limitata, la cui customizzazione sarà fortemente ispirata agli elementi tipici del personaggio di Batman. Al momento non abbiamo molte informazioni né circa questa inedita versione del Samsung Galaxy S7 Edge, né sul prezzo, né tantomeno su quali saranno le sue caratteristiche estetiche (l’hardware dovrebbe invece rimanere invariato). Tuttavia, non è difficile immaginare che questo speciale dispositivo riprenderà alcune caratteristiche tipiche di Batman, tra cui i colori a tinte fortemente dark e, probabilmente, anche il famoso logo del pipistrello.

