Lo spot del Samsung Galaxy S7 Edge di Batman

Manco a farlo apposta, abbiamo già nuovissimo materiale di cui discutere. Proprio ieri pomeriggio
, e lo ricorderete, vi avevamo parlato di una versione inedita dell’attuale dispositivo telefonico di top gamma prodotto dall’azienda tecnologica asiatica Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 Edge. Una versione limitata
e, certamente, particolarmente ambita dagli appassionati del mondo del fumetto, in quanto riprende un famoso supereroe, Batman.
Un sodalizio non certo insolito quello che Samsung ha stretto con fenomeni di massa che, soprattutto nel corso degli anni, sono entrati in modo prepotente nell’immaginario collettivo, come appunto hanno fatto i supereroi. Già il Samsung Galaxy S6 Edge poté vantare il proprio modello customizzato con Iron Man
. E adesso tocca all’ultimo top di gamma.
Se ieri avevamo poche notizie da darvi, adesso, invece, abbiamo la possibilità di mostrarvi direttamente come sarà il Samsung Galaxy S7 Edge con “indosso” il costume di Batman. Come era facile da intuire, l’intero dispositivo riprende i classici colori del pipistrello mascherato
, ossia il nero
e, in misura minore, il giallo
. Sulla scocca posteriore, difatti, è possibile ammirare il famoso logo di Batman
, in colorazione dorata, la quale è stata utilizzata anche per circondare gli elementi “sporgenti” dello smartphone, come il sensore della fotocamera posteriore ed il tasto home centrale.
Nella confezione, inoltre, sono incluse, oltre al Gear VR
, anche una custodia esclusiva
, riportante anch’essa il logo di Batman, le cui fattezze ricordano l’armatura che il supereroe utilizza nel film Batman vs Superman.
Per quanto riguarda il comparto software, troviamo invece l’esclusivo gioco Injustice già preinstallato come app
, mentre l’intero tema del device ritrova degli evidenti richiami nei confronti del pipistrello mascherato.
Per ulteriori dettagli, vi invidiamo a dare un’occhiata al video sottostante, che Samsung ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube
. Per quanto riguarda il prezzo e la data d’uscita, sapremo certamente dirvi nei prossimi giorni.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=eW_0aYguJ_E[/embed]