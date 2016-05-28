Ancora aggiornamento su Samsung Galaxy S7

Sono giorni caldissimi, quelli che hanno caratterizzato l’ultimo periodo, per l’attuale linea di apparecchi telefonici di top gamma gestiti dalla grande compagnia asiatica Samsung, ossia la S7. In un arco di tempo estremamente limitato, infatti, abbiamo visto come siano arrivate le nuove colorazioni dei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, ossia la Silver Titanium e la Pink Gold, senza scordare l’edizione limitata di Batman ed il resistentissimo Samsung Galaxy S7 Active. Vi abbiamo poi mostrato la potenza pubblicitaria del colosso sudcoreano, capace di trasformare un intero edificio, nei pressi dell’aeroporto di Mosca, in una sorta di gigantesco smartphone. Ed oggi, come avrete certamente intuito anche dal titolo, siamo qui per parlarvi dell’ennesimo aggiornamento che, a breve, arriverà sugli apparecchi nostrani. Ricorderete molto bene, infatti, che solo pochissimi giorni fa vi avevamo parlato di un nuovo update, anche piuttosto pesante, che stava iniziando ad essere distribuito sui device di top gamma di Samsung. E, a così breve distanza, è giunto un altro aggiornamento, che però stavolta appare decisamente meno corposo ed importante. Il nuovo update per il Samsung Galaxy S7, insomma, conterrà le solite patch relative alla sicurezza, oltre alle classiche migliorie per la stabilità del sistema. Caratteristica più interessante è che questo aggiornamento sia quello riservato agli utenti europei, ragion per cui dovrebbe arrivare molto presto.