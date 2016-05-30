Samsung Galaxy Note 7 sostituirà il 6

Una notizia particolare, che per certi versi ha quasi del clamoroso, ha preso a circolare per il web nel corso di queste ultime ore. Notizia che, lo avrete certamente capito dal titolo, riguarda la linea di phablet prodotti dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung. Già da tempo, infatti, si stava parlando del Samsung Galaxy Note 6, la cui uscita, come ribadito più volte, sarebbe avvenuta in estate, come accaduto per il suo predecessore. E, tuttavia, sembra che il phablet di sesta generazione targato Samsung non ci sarà: o meglio, non verrà conosciuto con questo nome, in quanto potrebbe essere sostituito dal Samsung Galaxy Note 7. Il motivo? Puramente pubblicitario. Sembra, infatti, che gli agenti di marketing del colosso sudcoreano abbiano individuato nel nome stesso uno dei motivi per i quali i phablet targati Samsung, soprattutto nel corso degli ultimi tempi, non abbiano riscosso il successo sperato, tanto che quello di quinta generazione addirittura non è stato portato in determinati mercati. Difatti, sembra che nella mente dei fruitori (naturalmente ci riferiamo a quelli meno esperti di tecnologia e di telefonia mobile), possa formarsi il pensiero secondo cui un Samsung Galaxy Note 6 sarebbe meno potente e performante, in quanto ritenuto obsoleto, rispetto ad un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge, che come sappiamo rappresentano invece i top di gamma della linea di smartphone S. Mentre un eventuale Samsung Galaxy Note 7 verrebbe considerato come un dispositivo paritario. Cosa chiaramente non vera, in quanto entrambi i device in questione uscirebbero in periodi analoghi: anzi, il Galaxy Note 6 sarebbe anche più potente ed avanzato. E così, insomma, si passerebbe dal Samsung Galaxy Note 5 direttamente al Samsung Galaxy Note 7. Non abbiate timore, comunque sia: quale che sia il nome del nuovo phablet di Samsung, esso stavolta arriverà anche nel continente europeo, e, pertanto, anche nella nostra Italia.