Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S5

E insomma. Pur se il Samsung Galaxy S5, ex apparecchio telefonico di top gamma prodotto dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è stato nel frattempo superato da almeno altre due generazioni di smartphone (quelli appartenenti alla linea S6 e, soprattutto, e i celebratissimi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, di cui stiamo discutendo ampiamente da ormai diversi mesi), ancora oggi sta riscuotendo un buonissimo successo, tanto che sono numerosi gli utenti che fruiscono di questo fortunato device. Chiaramente, quindi, il Samsung Galaxy S5 era stato riconosciuto sin dall’inizio come uno dei dispositivi prediletti fra quelli targati Samsung che avrebbero presto goduto di Android Marshmallow, e così è stato in effetti. Pur tra qualche difficoltà, infatti, lo smartphone di quinta generazione targato Samsung ha infine ricevuto il tanto agognato aggiornamento all’ultimo sistema operativo di Android anche qui nel Belpaese. E adesso, finalmente, pare essere tempo di nuovi update e potenziamenti vari. Pare, infatti, che sia ormai pronto un nuovo aggiornamento proprio per il Samsung Galaxy S5, basato, naturalmente, su Androd Marshmallow, e che, sorprendentemente, sia riservato proprio agli utenti italiani. Come al solito, la corsia preferenziale dovrebbe essere riservata ai device con brand Vodafone, mentre gli altri, specialmente per quanto riguarda quelli no brand (che sfortunatamente sono ancora fermi a Lollipop), dovranno attendere un po’.