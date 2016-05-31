Game Launcher e Game Tools si aggiornano

Pochi giorni fa, e certamente ve ne ricorderete se siete soliti frequentare questi nostri spazi, vi avevamo parlato di una nuova versione, inedita e limitata, dell’attuale device di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 Edge. Questo smartphone, a poco più di due mesi dalla sua immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, ha conquistato più o meno tutti, compresi i più scettici, tanto che secondo molti addetti ai lavori esso è il miglior apparecchio telefonico attualmente in circolazione. Il modello nuovo di cui vi abbiamo parlato di recente ed al quale ci stiamo riferendo è chiaramente quello del supereroe Batman, che differirà da quelli normali, oltre che per l’aspetto estetico, anche per la caratteristica di avere al proprio interno una nuova app, il gioco Injustice. A tal proposito, fra le novità proposte dai nuovi device della linea S7 vi sono due nuove applicazioni, Game Launcher e Game Tools, dedicate proprio al gaming. Game Launcher e Game Tools sono due applicazioni che Samsung ha lanciato proprio insieme al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, ed il loro utilizzo permette di migliorare la propria esperienza di gioco, specialmente quando il gioco in questione è particolarmente gravoso e pesante. Musica per le orecchie di chi proprio non vuol rinunciare al gaming neppure con il proprio smartphone, e proprio in questi giorni le due app in questione si stanno finalmente aggiornando, risultando così ancora più fluidi rispetto al passato.