Ci sarà il Samsung Galaxy Note 7 Edge?

Il phablet di sesta generazione della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung è, senza ombra di dubbio, il grande protagonista di questi ultimi giorni. Ve ne sarete certamente accorti, anche noi ne abbiamo discusso parecchio: per motivi di marketing, il Samsung Galaxy Note 6 non vedrà mai la luce sul mercato internazionale della telefonia mobile, sostituito, invece, dal Samsung Galaxy Note 7. Un device che, tra le altre cose, potrebbe implementare alcune straordinarie innovazioni, come lo scanner della retina. E, tuttavia, sono ancora numerosissime le voci di corridoio che, come un fiume in piena, stanno travolgendo i maggiori siti di informazione dedicati alla telefonia mobile, proprio per quel che concerne il dispositivo in questione. La più clamorosa, forse, riguarda una sua possibile variante: pare, infatti, che possa esserci anche un Samsung Galaxy Note 7 Edge. Come sarà il Samsung Galaxy Note 7 Edge, dunque, sempre ammesso che tale phablet uscirà davvero? In realtà, le cose sembrano essere molto più semplici di quanto siano in realtà, e basta prendere in considerazione gli attuali apparecchi di top gamma presenti attualmente sul mercato. Il Samsung Galaxy S7, infatti, è il modello basilare, mentre il Samsung Galaxy S7 Edge è la variante con lo schermo curvo. Dunque, si prospetta un phablet con lo schermo curvo, un Samsung Galaxy Note 7 Edge dalle caratteristiche così strabilianti che molti potrebbero tentennare alla sua uscita, tentati dall’acquistarlo.