Arriva il Samsung Galaxy S7 Putin Edition

Forse stavolta siamo andati davvero troppo oltre. Già, perché se è vero che i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla colossale compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, hanno conquistato la maggior parte degli appassionati, degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, nessuno, forse, si sarebbe atteso l’uscita di una variante così particolare come quella di cui stiamo per parlarvi. Abbiamo avuto il Samsung Galaxy S7 Edge di Batman, è vero: ma l’azienda asiatica non è certo nuova ai sodalizi con fenomeni di costume come quelli rappresentati dagli eroi dei fumetti. Così come non è stata certo una novità il modello Active, destinato a chi desidera uno smartphone particolarmente resistente. Ma il Samsung Galaxy S7 Putin Edition, senza ombra di dubbio, le batte proprio tutte. Che cos’è il Samsung Galaxy S7 Putin Edition, vi starete certamente chiedendo? Detta anche “Supremo Putin”, si tratta forse della variante più particolare e per certi versi sopra le righe di uno dei migliori device attualmente in circolazione. Come suggerisce il nome stesso, tale dispositivo, prodotto per l’occasione da Caviar (azienda nota per la realizzazione di costose personalizzazioni di varie apparecchiature tecnologiche), è interamente dedicato al noto politico Vladimir Putin, tanto che la sulla stessa scocca è riportata l’effige dell’attuale presidente della Federazione Russa. L’aspetto più paradossale della vicenda viene raggiunto quando si scorrono i listini dei prezzi. Il Samsung Galaxy S7 Putin Edition, infatti, esiste in tre varianti, tutte composte con materiali lussuosi: quella che presenta vari elementi di oro bianco, infatti, raggiunge il costo di circa 2150 euro, mentre quello con materiali misti sale a 2325 euro circa. Se pensate sia troppo, sappiate che è nulla di fronte all’astronomica cifra necessaria per acquistare il modello più costoso, che si compone di ben 190 rubini e che, per l’appunto, assume il nome di “Supremo Putin Rubino”: servono oltre 24000 euro.