Samsung Galaxy S2 Tab passa a Marshmallow

Tutti pazzi per Marshmallow. Verrebbe da dire questo, dopo aver preso attenta visione di quanto accaduto nel corso di questi ultimi giorni, quantomeno fermo restando ai dispositivi prodotti da uno dei più importanti colossi tecnologici a livello mondiale, come appunto è Samsung. Se, infatti, i due attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dall’azienda sudcoreana, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono partiti proprio dall’ultimo sistema operativo di Android, che appunto è Android Marshmallow 6, diverso è il discorso per altri dispositivi che di recente hanno ricevuto l’aggiornamento proprio a tale sistema. Fra di essi c’è il Samsung Galaxy S5, ex smartphone dalle elevate prestazioni della compagnia asiatica, di cui vi abbiamo parlato anche di recente. E, naturalmente, figura anche un importante tablet, il Samsung Galaxy S2 Tab. Insomma, il succo di tutto questo preambolo è che, finalmente, anche un importante device come il Samsung Galaxy S2 Tab, nel corso di questi ultimissimi giorni, ha preso a ricevere un importante update, che gli permetterà di sostituire l’obsoleto sistema operativo con un più recente e performante Android Marshmallow 6. Inutile dire che, ovviamente, tale aggiornamento permetterà al Samsung Galaxy S2 Tab di entrare in competizione con altri device prodotti da Samsung, garantendo una fruibilità decisamente migliore rispetto a quanto non fosse in passato. Insomma, buone nuove se siete in possesso di un Samsung Galaxy Tab S2: presto, finalmente, potrete godere di Marshmallow.