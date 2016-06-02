Ancora un “remake” per Samsung Galaxy J3

“Nihil novi sub sole”
. O ancora, “cambiare tutto perché nulla cambi”
. Il destino di certi apparecchi telefonici prodotti da Samsung, purtroppo, pare essere proprio questo. Il colosso tecnologico sudcoreano, lo sappiamo bene, è uno dei maggiori produttori mondiali di smartphone e telefoni cellulari, e, come abbiamo avuto modo di vedere in tempi più recenti, sovente ha preferito “rivisitare” alcuni vecchi dispositivi
, anziché realizzarne di nuovi. Vi ricorderete il caso, per fare l’esempio del device che più ci preme in questo momento, del Samsung Galaxy J3, che già negli scorsi mesi uscì nuovamente sul mercato in un modello più potente rispetto a quello del passato.
La gamma J di apparecchi telefonici targati Samsung è, da sempre, stata dedicata in maniera principale a certi mercati emergenti
, tra cui quello indiano. Si tratta di dispositivi spesso “poveri”, o meglio, parecchio interessanti a rapporto di qualità prezzo, per chi proprio non può permettersi un top gamma come il Samsung Galaxy S7.
E così, se già qualche tempo fa il Samsung Galaxy J3 fece il suo esordio (era appena il 2015), tra marzo e aprile è stata la volta del modello 2016
, leggermente più potente e performante. E, adesso, pare che l’azienda asiatica sia in procinto di annunciare l’ennesimo rifacimento di questo smartphone
, una versione ulteriormente migliorata che dovrebbe registrare il proprio debutto nei prossimi mesi.
Difatti, stando alle indiscrezioni pervenuteci, pare che il Samsung Galaxy J3 modello 2017 (ma in realtà sarebbe più corretto chiamarlo “modello 2016 inoltrato”…) verrà presentato il 18 giugno
da Samsung. Si tratta, ancora una volta, di un modello piuttosto economico, per quanto certamente migliorato rispetto al passato. Paiono certe, tra le altre caratteristiche, la RAM da 2 GB
, a supporto di un processore da 1,2 GHz, con una batteria da 2600 mAh e due fotocamere da 8 megapixel (posteriore) e 5 megapixel (anteriore). Il sistema operativo? Android Lollipop 5.1.1
.