Doppia fotocamera per Samsung Galaxy Note 7 Edge

Non c’è niente da fare: il Samsung Galaxy Note 7 è, senza ombra di dubbio, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal colosso Samsung, l’assoluto protagonista di queste ultime ore. Sono trascorsi solo un paio di giorni, infatti, da quando vi avevamo annunciato la concreta possibilità di una variante Edge, analogamente a quanto accade, da ormai un bienno a questa parte, con i vari top di gamma, tra cui il Samsung Galaxy S6 (con, appunto, il modello Edge) ed il Samsung Galaxy S7, appunto. Se, tuttavia, appena due giorni fa sapevamo che il Samsung Galaxy Note 7 Edge, rispetto al modello basilare, si sarebbe distinto per lo schermo curvo, adesso abbiamo un po’ di materiale in più sul quale discutere. Difatti, sembra che il Samsung Galaxy Note 7 Edge, phablet di sesta generazione (come sappiamo, infatti, per motivi di marketing il Samsung Galaxy Note 6 non uscirà mai, sostituito proprio dal 7), potrebbe essere dotato di una doppia fotocamera. Peculiarità sulla quale, nei mesi scorsi, si era ampiamente discusso anche riguardo al Samsung Galaxy S7, in quanto si presumeva che esso avrebbe potuto supportare tale tecnologia. Poi, in realtà, lo smartphone di top gamma è stato dotato di una fotocamera sì rivoluzionaria ma a sensore unico, mentre quella doppia potrebbe concretizzarsi sulla variante Edge del Samsung Galaxy Note 7. Nello specifico, è interessante notare come una delle due fotocamere in questione dovrebbe essere dedicata, stando alle varie indiscrezioni che stanno circolando nel corso di queste ultime ore, agli scatti panoramici. Per l'altra, invece, è presumibile pensare ad un sensore più nella norma, ma comunque di ottimo livello, se pensiamo anche ai passi da gigante che Samsung ha fatto in questo settore negli ultimi tempi. Insomma, ottime notizie per chi era già incuriosito dal Samsung Galaxy Note 7 Edge, che a questo punto potrebbe seriamente candidarsi come il miglior device mai prodotto da Samsung.