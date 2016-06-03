Samsung Galaxy S6 scontatissimo da Unieuro

Nel corso di questi ultimi giorni, restando al discorso degli apparecchi telefonici prodotti dalla grande azienda tecnologica asiatica Samsung, vi abbiamo parlato soprattutto del presente, rappresentato dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge (gli attuali device di top gamma) e del futuro, che verrà presto impersonato dal Samsung Galaxy Note 7 e, probabilmente, dal Samsung Galaxy Note 7 Edge, variante ancora più potente del phablet di sesta generazione. Manca all’appello, tra questo squadrone di “mostri”, un device che possa degnamente rappresentare il passato, ed ecco quindi che spunta fuori il Samsung Galaxy S6, smartphone di top gamma del 2015. Pur se, come sappiamo bene, il Samsung Galaxy S6 è stato oramai superato da diversi dispositivi, e nonostante certe sue caratteristiche non abbiano mai convinto appieno la critica, resta comunque un apparecchio di ottimo livello, capace di garantire delle prestazioni parecchio elevate. Il bello è che, con l’uscita del Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge avvenuta ormai da quasi tre mesi, il prezzo del Samsung Galaxy S6 si è ridotto in maniera notevole, tanto da abbattere addirittura il muro dei 400 euro. Insomma, siete desiderosi di acquistare uno smartphone molto potente e performante, e tuttavia non siete disposti a spendere delle cifre astronomiche? La soluzione potrebbe essere rappresentata da Unieuro. Sull’ultimo volantino della nota catena di negozi dedicati alla tecnologia, infatti, fra le tante offerte presenti, spicca su tutte quella relativa al Samsung Galaxy S6, acquistabile all’incredibile prezzo di… 399 euro! Lo smartphone di sesta generazione Samsung è naturalmente disponibile con garanzia Italia, ma l’offerta è valida solamente a partire da oggi, venerdì 3 giugno, ed entro e non oltre domenica 12 giugno. Insomma, se qualcuno ha qualche soldo da parte per cambiare il proprio smartphone e vuole approfittare di questa offerta è bene che si dia una mossa, prima della scadenza dei tempi predisposti.