Arriva il Samsung Galaxy Folder 2

E dopo gli ultimi giorni in cui abbiamo parlato di alcuni fra i più importanti device di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung, come il Samsung Galaxy S7 o il Samsung Galaxy Note 7 (che, stando ai rumors ed alle voci di corridoio che circolano su internet in queste ore, è sempre più probabile abbia anche una variante Edge), chiudiamo questa settimana accennando al profilo di un apparecchio telefonico decisamente più “leggero” e meno chiacchierato rispetto ai due sopra citati, e che, dando adito a varie indiscrezioni, sembra essere vicino al proprio debutto sul mercato: il Samsung Galaxy Folder 2. Di cosa si tratta, esattamente? È presto detto: come il modello che l’ha preceduto, il Samsung Galaxy Folder 2 sarà un altro telefono cellulare con la chiusura a conchiglia, un formato che, per quanto ormai sia ritenuto alquanto obsoleto da molti esperti e addetti ai lavori, rimane tuttavia ancora apprezzatissimo da certi mercati di stampo più tradizionalista, indi per cui l’azienda sudcoreana ha deciso di accontentare questi irriducibili fan con un dispositivo appositamente dedicato. È l’autorevole sito indiano Zauba, come spesso accade in questi casi, a riportarci questi interessanti rumors, sebbene essi siano accompagnati da una serie di informazioni a dir poco striminzite. Per ora, infatti, si sa poco e niente del Samsung Galaxy Folder 2: pare certo che il display avrà un taglio da 3,8 pollici, e, con ogni probabilità, uscirà durante i mesi estivi (come accadde col vecchio modello). Se tra voi vi è qualche amante dei cellulari a conchiglia, mettetevi subito l’animo in pace però, poiché difficilmente il Samsung Galaxy Folder 2 vedrà la luce anche nel Vecchio Continente: si tratta, infatti, di apparecchi che generalmente rimangono appannaggio dei soli paesi asiatici, e pertanto la probabilità che venga portato anche al di fuori di essi è estremamente bassa.