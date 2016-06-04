Samsung regala le Olimpiadi di Rio!

Interessantissime novità per i fidelizzati all’universo Samsung. Difatti, e lo saprete bene se siete soliti seguirci, il colosso asiatico non è nuovo a stringere sodalizi con vari fenomeni di costume per pubblicizzarsi ulteriormente. Chiaramente, fra questi fenomeni rientra anche il mondo dello sport, giacché Samsung ha sempre mostrato una certa sensibilità nei confronti di varie discipline. Uno dei tanti partner dell’azienda sudcoreana, ad esempio, è la Juventus, noto club calcistico piemontese, fra i più titolati al mondo. L’ultima iniziativa, però, è certamente di respiro più ampio, in quanto prevede anche una stretta collaborazione con le Olimpiadi di Rio, che si terranno in Brasile tra poche settimane. E così, dunque, se già durante il mese scorso vi avevamo parlato di una versione inedita del Samsung Galaxy S7, la Olympic Edition, adesso Samsung è pronta a regalare ad alcuni fortunati prescelti le emozioni e le esperienze dirette che solo un evento sportivo così importante è in grado di dare. In parole povere, la compagnia asiatica ha indetto un concorso grazie al quale è possibile vincere un viaggio a Rio, per due persone, che comprenderà, oltre ai biglietti aerei (con partenza via Alitalia da Roma a Rio), il pernottamento di una settimana presso un albergo a quattro stelle, quattro ticket gratuiti per l’ingresso ai Giochi Olimpici (a scelta libera tra quelli disponibili durante quei giorni), e una cena a Casa Italia organizzata dal Coni, ove sarà possibile conoscere dal vivo gli Azzurri che prenderanno parte alle competizioni. I pacchetti premi in totale sono quattro, la partenza è prevista per il 10 agosto, mentre il ritorno è datato al 17 agosto. Come partecipare al concorso che permetterà ai fortunati di vivere direttamente le Olimpiadi di Rio? È semplicissimo: è sufficiente, entro il 19 giugno, registrare, su Samsung People, un prodotto a scelta tra il Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy S7 Edge, il Samsung Galaxy A3 o il Samsung Galaxy A5 (entrambi nella versione 2016), il Samsung Galaxy Tab S2 o il Samsung Galaxy Tab Pro S, il Gear S2 o il Gear VR.