Quanto sarà grande Samsung Galaxy Note 7?

Com’è accaduto anche piuttosto spesso nel passato più recente, anche la nuova settimana si apre all’insegna del prossimo phablet prodotto dalla grande azienda tecnologica asiatica Samsung. Stiamo parlando, lo avrete certamente capito, del Samsung Galaxy Note 7, il device che uscirà invece del Samsung Galaxy Note 6 (lo ribadiamo per coloro che se lo fossero perso: con grande probabilità, il Note 6 non uscirà mai sul mercato per motivi di marketing). È bastato poco, anzi, pochissimo, affinché il Samsung Galaxy Note 7 finisse sulla bocca di tutti, a partire dai semplici appassionati fino a passare ai maggiori esperti e agli addetti ai lavori per quanto concerne questo settore, letteralmente stregati dai vari rumors messi in circolazione. D’altro canto, come purtroppo sappiamo fin troppo bene a nostre spese, il precedente phablet della casa sudcoreana non è mai giunto fino a noi, in quanto nella scorsa stagione autunnale Samsung preferì puntare, nel Vecchio Continente, sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus piuttosto che sul Samsung Galaxy Note 5. Una scelta rivelatasi errata e poco lungimirante, col senno di poi. E allora, dal momento che il Samsung Galaxy Note 7 è riuscito a far parlare di sé praticamente subito, proviamo a cavalcare l’onda, e a fornirvi le più attendibili indiscrezioni per quanto riguarda quelle che, a quanto sembra, saranno le dimensioni fisiche di tale dispositivo. Insomma, se vi state chiedendo quanto sarà grande questo apparecchio, se avrete la possibilità o meno di portarvelo in giro mettendolo comodamente in tasca, oggi proviamo a solvere questi vostri dubbi. Partiamo dall’altezza. Uno fra i profili Twitter più autorevoli per quanto concerne il campo della telefonia mobile, ci fa sapere che il Samsung Galaxy Note 7 dovrebbe misurare ben 153 millimetri: davvero considerevole, specialmente se si pensa che la larghezza arriva addirittura a 74,5 millimetri. Lo spessore invece rimane largamente inferiore al centimetro, in quanto dovrebbe essere di appena 7,8 millimetri.