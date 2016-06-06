Arriva il Samsung Galaxy J3 Pro

In un periodo storico particolare che, ve ne sarete certamente accorti, ha visto, nel corso di questi ultimi giorni, la prepotente affermazione del Samsung Galaxy Note 7 e del Samsung Galaxy Note 7 Edge (i due nuovi phablet di top gamma del colosso sudcoreano), un altro dispositivo sta iniziando a far parlare di sé. Ve lo avevamo in qualche modo già anticipato di recente, e d’altronde la filosofia di Samsung, negli ultimi tempi, è stata piuttosto chiara, ed ha previsto la “rimasterizzazione” di alcuni vecchi apparecchi all’uscita di altri nuovi e del tutto inediti. E, pertanto, ecco che è stato finalmente annunciato il Samsung Galaxy J3 Pro. Di cosa stiamo parlando, esattamente? Be’, in sostanza il Samsung Galaxy J3 Pro è la seconda revisione del Samsung Galaxy J3, smartphone di fascia media che evidentemente ha riscosso un buon successo nei propri mercati di riferimento, tanto da spingere l’azienda asiatica a riproporlo sotto varie vesti, con caratteristiche di volta in volta leggermente migliorate. Si tratta, ancora una volta, come vi avevamo largamente anticipato e come d’altronde avreste potuto facilmente intuire da voi, di un dispositivo tutt’altro che irrinunciabile, le cui peculiarità paiono puntare ad un target decisamente poco ambizioso: RAM da 2 GB, processore Qualcomm Snapdragon 410 quad-core, ed anche lo storage interno, che comunque è espandibile grazie all’utilizzo di una scheda micro SD, ha una capacità di appena 16 GB. Notizie poco esaltanti anche per quel che concerne il sistema operativo, fermo al vecchio Android Lollipop 5.1.1. La fotocamera posteriore è da appena 8 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore, mentre la batteria, nota forse più lieta dell’intero apparecchio, è da 2650 mAh: non tantissimi per la verità, ma più che sufficienti per gestire questo Samsung Galaxy J3 Pro, i cui consumi energetici dovrebbero essere piuttosto ridotti. Il prezzo del Samsung Galaxy J3 Pro è senz’altro molto competitivo, in quanto sarà possibile acquistarlo in Cina ad appena 990 yuan (circa 133 euro). Ma ne varrà la pena?