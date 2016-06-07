Samsung Galaxy On 7, altro remake

In casa Samsung non ci si ferma praticamente mai, soprattutto per quel che concerne il settore della telefonia mobile, quello che maggiormente, per quanto riguarda il colosso asiatico, è sotto gli occhi dei riflettori. Tra device nuovi, sempre più innovativi, potenti e performanti, spuntano anche alcuni remake: dispositivi che, evidentemente, non vogliono proprio saperne di eclissarsi nell’oblio degli smartphone dimenticati, e che, quindi, escono sotto forma di “nuovi” modelli e con caratteristiche piuttosto migliorate rispetto a quelle del passato. Di recente, ad esempio, vi abbiamo mostrato il nuovo Samsung Galaxy J3, rinominato per l’occasione Samsung Galaxy J3 Pro. E adesso, pare sia giunto anche il turno del Samsung Galaxy On 7, immesso sul mercato solamente pochi mesi fa sotto la nuova gamma di smartphone prodotti dall’azienda sudcoreana, la On. Insomma, stiamo per assistere al secondo esordio del Samsung Galaxy On 7, e, come spesso accade, è l’autorevole Zauba, tra i siti più affidabili non solo in India ma anche a livello internazionale, a fornirci le prime indiscrezioni e le voci di corridoio sul modello 2016 di tale device. Cosa aspettarci, dunque? Come sarà? Naturalmente, pare quasi inutile specificare che non ci si può attendere una grande rivoluzione da questo apparecchio, nato di per sé per essere accostato ad una fascia di mercato media. Interessante, ad ogni modo, il fatto che esso supporterà il dual SIM, e che sarà anche dotato di uno schermo in Full HD, oltre ad una discreta fotocamera da 13 megapixel (quella posteriore: quella anteriore sarà ovviamente più contenuta, da 8 megapixel). Purtroppo questo è quanto, per il momento. Non abbiamo ulteriori informazioni circa la scheda tecnica della revisione del Samsung Galaxy On 7, né per quel che concerne il prezzo o la possibile data d’uscita. Senza ombra di dubbio, nei prossimi giorni ne sapremo tutti di più, e di certo non mancheremo di tenervi informati.