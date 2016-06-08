Nuovo update per Samsung Galaxy Note 4

In un mercato volubile e particolarmente complesso come quello della telefonia mobile, sempre soggetto ad una vasta serie di fattori, un colosso come Samsung, divenuta l’azienda dominante di questo campo, brilla in maniera particolare. Sono molti, nel corso di questi ultimi giorni, i device che si sono guadagnati i riflettori della ribalta, catalizzando l’attenzione degli esperti e degli addetti ai lavori: persino smartphone insospettabili come il Samsung Galaxy On 7 o il Samsung Galaxy J3, giunto all’ennesimo remake, sono riusciti a ritagliarsi i propri giusti spazi. Ma, soprattutto, è stata la gamma Note a far parlare di sé: se, infatti, da un lato il Samsung Galaxy Note 7 (insieme a quella che, a quanto sembra, sarà la sua variante Edge) sta divenendo un phablet sempre più atteso, c’è anche il Samsung Galaxy Note 4, l’ultimo di questa linea a giungere anche nel Vecchio Continente, che sta facendo registrare alcune interessanti informazioni. Difatti, di recente, il phablet di quarta generazione targato Samsung si è finalmente aggiornato al tanto agognato sistema operativo Marshmallow, il sesto di Android. Cosa che ha permesso al Samsung Galaxy Note 4 di diventare ancora più fluido e performante rispetto al passato, mentre adesso, proprio nel corso di queste ultime ore, è in procinto di giungere un nuovo update. Ebbene sì, il Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna ancora. Ovviamente, si tratta di un update basato sul già citato Android Marshmallow. Ma cosa dobbiamo aspettarci precisamente? Grandi rivoluzioni, o più classiche ottimizzazioni delle applicazioni? Naturalmente, potete intuirlo facilmente già da voi, le cose propendono molto più sulla seconda opzione che sulla prima. Non abbiamo ancora dei grandissimi riscontri in merito, ma è molto probabile che questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4, con firmware N910FXXU1DPE3, apporti solo qualche piccola miglioria qui e là, magari correggendo, al contempo, alcuni bug o micro difetti.