Samsung Galaxy S8 avrà display in 4K?

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, attuali device di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, hanno fatto davvero sfracelli sul mercato internazionale della telefonia mobile, a neanche tre mesi dalla loro uscita. I due smartphone, infatti, hanno impressionato in positivo sia gli esperti che gli appassionati del settore, ricevendo numerose recensioni positive e facendo incetta di vari attestati di stima da più parti. E perciò, tentando di cavalcare l’onda del successo, il colosso asiatico pare stia già proiettando il proprio sguardo al futuro, verso i prossimi device che si prodigheranno nell’ambizioso compito di migliorare questo fortunato trend iniziato con la gamma S7. E così, se già un phablet come il Samsung Galaxy Note 7 (o Galaxy Note 6, semmai la compagnia coreana volesse abbandonare i propositi di cambio di numerazione) è finito da tempo sulla bocca di tutti, c’è anche un certo Samsung Galaxy S8 che sta iniziando a far parlare di sé con prepotenza. Il Samsung Galaxy S8, infatti, insieme a quella che dovrebbe essere la propria naturale variante Edge, sarà il successore naturale del Samsung Galaxy S7. E, pur se manca ancora parecchio alla sua uscita, che presumibilmente avverrà intorno alla prossima stagione primaverile, sono già diverse le indiscrezioni e le voci di corridoio che lo riguardano, che hanno preso a essere diffuse anche su importanti siti di informazione dedicati alla telefonia mobile. Su tutti, la caratteristica più plausibile pare essere quella relativa al display. Sono molti, infatti, a sostenere che lo schermo del Samsung Galaxy S8 sarà addirittura di 4K, ossia in Ultra HD: una risoluzione dalla qualità elevatissima, che da qualche tempo sta iniziando a prendere piede anche nelle televisioni nostrane, compatibilmente con un primo adeguamento dei prezzi verso il basso. Insomma, il Samsung Galaxy S8 si candida già da ora a essere uno dei protagonisti del prossimo futuro, per quanto riguarda il campo della telefonia mobile.