Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Marshmallow

“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Marshmallow!“
Questa, più o meno, è la scena che potrebbe crearsi nella mente dei tanti possessori del Samsung Galaxy S5 Neo, revisione del top di gamma targato Samsung del 2014.
Già, perché, finalmente, adesso possiamo darvi la conferma di quanto, già da troppi mesi a questa parte, in molti stavano attendendo con particolare ansia. L’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile sugli apparecchi realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano, in attesa di Android N (che sarà il settimo), si era fatto aspettare con particolare ansia, promettendo senza tuttavia riuscire ad arrivare mai realmente. Android Marshmallow 6, infatti, finora è giunto più o meno su tutti i device appartenenti alla gamma gamma Note (chiaramente dalla quarta generazione in poi
), alla gamma S6 e, finalmente, sta arrivando anche a quelli della linea S5
. Tra cui, appunto, il già citato Samsung Galaxy S5 Neo.
Come, infatti, riportano anche svariati siti di informazione dedicati alla telefonia mobile, nel corso di queste ultime ore numerosi paesi europei hanno potuto abbracciare il tanto agognato aggiornamento all’ultimo sistema operativo di Android
anche sul Samsung Galaxy S5 Neo: ne hanno già goduto la Germania, l’Olanda, l’Austria, la Grecia ed altre nazioni, e pure in Italia, finalmente, entro brevissimo tempo dovrebbe risultare disponibile.
Chiaramente, vale la pena ricordare un fattore fondamentale: ossia, che l’aggiornamento in questione, nel Belpaese, è valevole solo ed esclusivamente per il Samsung Galaxy S5 Neo con brand TIM
, in quanto esso è l’unico ad essere giunto nel Vecchio Stivale. Non esistono, infatti, in Italia, né Samsung Galaxy S5 Neo no brandizzati, né brandizzati con altre case telefoniche.
Insomma, il succo ad ogni modo è che ormai, finalmente, ci siamo. Anche il Galaxy S5 Neo, come successo di recente pure ad altri device realizzati dalla compagnia asiatica, sta preparandosi per accogliere Android Mashmallow 6, il sistema operativo che lo renderà più performante e più potente che mai.