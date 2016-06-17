Samsung Galaxy S5 Mini, ecco Lollipop!

In questi giorni, certamente ve ne sarete accorti, la nostra attenzione, quantomeno per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal colosso sudcoreano Samsung, è stata concentrata soprattutto sui vari device di top gamma. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, ad esempio, che stanno anche iniziando a godere di alcune nuove edizioni inedite. Oppure, il futuro orgoglio della compagnia asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7, insieme a quella che presumibilmente sarà la sua variante Edge. Eppure, quasi a sorpresa, anche un altro smartphone è riuscito a ritagliarsi i propri spazi: stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy S5 Mini, in versione brandizzata TIM, il quale, finalmente, come un fulmine a ciel sereno, ha iniziato a ricevere il tanto agognato aggiornamento a Lollipop. Android Lollipop 5, lo saprete bene, è stato il sistema operativo precedente ad Android Marshmallow 6, il quale da pochi mesi, con l’arrivo del Samsung Galaxy S7, è finalmente approdato anche presso alcuni fra i più potenti ed i più recenti device targati Samsung. Le varie varianti Mini, purtroppo, spesso sono state alquanto bistrattate dall’azienda coreana, ma adesso, almeno, il Samsung Galaxy S5 Mini, nel modello con brand TIM, può finalmente fregiarsi di Android Lollipop: da troppo tempo era fermo ad Android KitKat, quindi si tratta certamente di un buon salto di qualità. L’aggiornamento in questione supera gli 1,2 GB, per cui, prima di installarlo, vogliamo consigliarvi alcuni utili accorgimenti: come sempre, è preferibile che siate collegati ad una rete Wi-Fi. Ed in seconda battuta, assicuratevi che la batteria del vostro Samsung Galaxy S5 Mini sia piuttosto carica, dal momento che i processi di download e di installazione potrebbero richiedere un po’ di tempo, rischiando di far scaricare più in fretta il vostro smartphone. Insomma, finalmente il Samsung Galaxy S5 Mini con brand TIM riceve Android Lollipop 5.1.1: e chissà che, prima o poi, a sorpresa, non arrivi persino Android Marshmallow…