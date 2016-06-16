Samsung Galaxy Note 4 TIM ecco Marshmallow

In questi ultimi giorni, di certo ve ne sarete accorti, abbiamo concentrato la nostra attenzione in maniera particolare sui maggiori device di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. I top gamma, insomma: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, e non potrebbe essere altrimenti, sono sempre al centro dei nostri pensieri. Un altro apparecchio particolarmente chiacchierato, sicuramente, è il Samsung Galaxy Note 7: il phablet di sesta generazione, infatti, si avvicina ormai sempre di più, tanto che la sua presentazione ufficiale dovrebbe avvenire, forse insieme alla variante Edge, tra poco meno di due mesi. Oggi, tuttavia, vogliamo prestare la nostra attenzione ad un altro phablet, di qualche generazione più vecchia ma comunque ancora piuttosto potente e performante, soprattutto nelle sue versioni brandizzate: il Samsung Galaxy Note 4 TIM e Wind. Quale novità per questo device? È presto detto, ma in qualche modo siamo sicuri che lo avrete già intuito da soli: finalmente, infatti, sia il Samsung Galaxy Note 4 TIM che il Samsung Galaxy Note 4 Wind si apprestano a ricevere il tanto agognato sistema operativo di Android Marshmallow. In effetti, Marshmallow di recente era già stato reso disponibile per il phablet di quarta generazione prodotto dal colosso asiatico Samsung, ma soltanto per i dispositivi con brand Vodafone, che generalmente rappresentano dei canali preferenziali in questo senso. Adesso, tuttavia, anche gli altri stanno iniziando ad aggiornarsi ad Android Marshmallow 6.0.1, e presumibilmente diverranno ancora più veloci, fluidi e scorrevoli. Insomma, si è dovuto aspettare forse un po’ troppo tempo rispetto al previsto, ma adesso, finalmente, anche per il Samsung Galaxy Note 4 TIM e per il Samsung Galaxy Note 4 Wind l’ultimo sistema operativo di Android diventa realtà. Come spesso accade in questi casi, l’update in questione sarà piuttosto pesante (circa 2 GB), quindi vi consigliamo di scaricarlo e di installarlo tramite una rete Wi-Fi ed avendo la batteria abbastanza carica.