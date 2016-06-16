Arriva Samsung Galaxy S7 Gomorra Edition?

Che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge siano i maggiori device mai prodotti dal noto colosso asiatico Samsung (finora), non è né una sorpresa, né una novità. Questi due apparecchi telefonici, a poco più di tre mesi dalla loro uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile, hanno letteralmente spopolato conquistando appassionati ed esperti, pubblico e critica, ricevendo numerosi attestati di stima da più parti. Non è strano, dunque, che un’azienda ad ampio respiro come Samsung, fra le più importanti a livello mondiale per quel che concerne la produzione di dispositivi ed apparecchi telefonici, sia soggetta anche ad alcune influenze di fenomeni popolari e di cultura di massa, facendoli propri e rielaborandoli per creare delle interessanti campagne di marketing. Di recente, a tal proposito, e di certo ve ne ricorderete, vi abbiamo parlato fino alla nausea del Samsung Galaxy S7 Injustice Edition, customizzato per l’occasione con il noto supereroe Batman. E adesso, potrebbe essere addirittura una serie TV nostrana la fonte di ispirazione per un nuovo modello del tutto inedito: il Samsung Galaxy S7 Gomorra Edition, tratto, per l’appunto, dalla serie Gomorra. Quanto c’è di vero in queste voci che stanno circolando con insistenza sul web già dalla scorsa serata? Il tutto, in sostanza, è nato da un banner pubblicato dalla stessa divisione italiana di Samsung sulla pagina ufficiale di Facebook, riportante la scritta “Vien, vien ca’, viant a’ piglia’ l’S7”: intercalare piuttosto famoso della serie di Gomorra, rielaborato per l’occasione proprio per pubblicizzare ulteriormente i due smartphone della linea S7. Francamente, a noi sembra solo e soltanto, per l’appunto, una semplice ma efficace mossa pubblicitaria: difficilmente le alte sfere del colosso sudcoreano faranno uscire il fantomatico Samsung Galaxy S7 Gomorra Edition, specialmente pensando che la fonte di ispirazione in questione non è nota a livello mondiale come Batman, ma circoscritta, appunto, al solo paese italiano. Prossimamente ne sapremo di più.