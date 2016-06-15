Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna

Sono giorni particolarmente felici, questi, per i vari device di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Quelli del passato, quelli del presente e quelli del futuro. Sono molte, in effetti, le notizie e le indiscrezioni che, già da diversi giorni, stanno circolando per il web come un fiume in piena: ad agosto, presumibilmente, la compagnia asiatica presenterà, in via ufficiale, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2016, i due nuovi phablet di sesta generazione, il Samsung Galaxy Note 7 ed il Samsung Galaxy Note 7 Edge. E anche gli attuali smartphone di top gamma, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, se la passano bene: se, infatti, si è parlato largamente dell’edizione speciale customizzata con il supereroe Batman, la Injustice Edition, adesso è in procinto di arrivare un nuovissimo aggiornamento. Il Samsung Galaxy S7 Edge, a poco più di tre mesi dalla propria immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, ha fatto letteralmente incetta di recensioni e critiche positive, conquistando sia gli esperti che i semplici appassionati. Un device così celebrato e ben voluto, e che rappresenta l’attuale vanto del colosso coreano, chiaramente occupa un posto di rilievo nei piani di Samsung, che lo “coccola” con varie novità ed aggiornamenti. L’ultimo, in tal senso, per l’appunto, è ormai alle porte, ed è basato, com’è naturale che fosse, su Android Marshmallow 6.0.1. Col firmware G935FXXU1APF2, il nuovo update per il Samsung Galaxy S7 Edge, chiaramente, non apporterà chissà quali grandi rivoluzioni all’apparecchio: perlopiù, infatti, tenderà a correggere alcuni piccoli bug qui e là, e a migliorare la fruibilità e la velocità del dispositivo (già di per sé parecchio potente e scorrevole). Insomma, se siete in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, aspettatevi di ricevere questo aggiornamento entro pochissimo tempo. Chiaramente vi consigliamo di installarlo, in quanto il device così ne uscirà, chiaramente, migliorato.