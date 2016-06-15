Ad agosto il Samsung Galaxy Unpacked 2016

I giochi sembrano ormai fatti, insomma. In qualche modo ve lo abbiamo già anticipato nel pomeriggio di ieri, se siete soliti seguirci di certo ve ne ricorderete. Il Samsung Galaxy Unpacked 2016, prossimo evento organizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, si terrà a New York il 2 agosto. Poco meno di due mesi, quindi, per scoprire le nuovissime, fantastiche novità che l’azienda asiatica ha in serbo per i suoi più affezionati clienti. Ma cosa dobbiamo aspettarci esattamente? Cosa ci verrà mostrato al Samsung Galaxy Unpacked 2016? Se scorriamo i nostri pensieri al precedente evento che la compagnia coreana organizzò in piena estate, la mente arriva subito al Samsung Galaxy Unpacked 2015: dove, certamente ve lo ricorderete, Samsung presentò al mondo intero quelli che allora erano i suoi maggiori device di top gamma (non che ora siano obsoleti, anzi), vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. E se il Samsung Galaxy Note 5, phablet chiacchieratissimo per diversi mesi, finì per non approdare mai nel Vecchio Continente, sorte differente spetta al suo naturale successore, che per l’occasione non si chiamerà Samsung Galaxy Note 6, ma, per motivi di marketing (lo ribadiamo ancora una volta per chi se lo fosse perso), Samsung Galaxy Note 7. Il quale, naturalmente, verrà presentato nel corso dell'evento. Che altro, dunque? Il Samsung Galaxy Unpacked 2016, senza ombra di dubbio, ci svelerà quello che, nel corso di queste ultime settimane, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, si è reso come il maggior protagonista in assoluto: il Samsung Galaxy Note 7 Edge, speciale variante edge del phablet di sesta generazione. Ci sarà o no? Tutti gli indizi lasciano propendere per una risposta assolutamente positiva, ma le ultime perplessità verranno sciolte solamente con il Samsung Galaxy Unpacked 2016: che, lo ricordiamo ancora, si terrà martedì 2 agosto a New York, negli Stati Uniti d’America.