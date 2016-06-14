Samsung Galaxy Note 7 presentato ad agosto

In questa tarda mattinata di martedì, non possiamo che ribadire quanto, in qualche modo, abbiamo già detto più di una volta nel recente passato. Nel settore tecnologico della telefonia mobile gestito da Samsung, fra i più grandi colossi a livello mondiale di questo campo, il più importante protagonista di queste ultimissime settimane è stato senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7. Ricordiamo, infatti, che il phablet di sesta generazione targato Samsung assumerà questo nome in vece di Samsung Galaxy Note 6, per motivi strettamente correlati al marketing: dal momento che l’ultimo smartphone è il Samsung Galaxy S7, una numerazione inferiore da parte del phablet, nonostante una generazione paritaria (entrambi i device escono nel 2016, e anzi il Galaxy Note sarà persino superiore come prestazioni), alle orecchie dei consumatori meno esperti sarebbe potuto suonare come un apparecchio obsoleto. Il Samsung Galaxy Note 7 è sempre più una realtà insomma, e anzi, addirittura possiamo ormai comunicarvi la data della sua presentazione ufficiale: la quale, analogamente a quanto avvenne per il precedente phablet dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, si svolgerà nel corso del prossimo mese di agosto. Martedì 2, per la precisione: nel corso di un evento appositamente organizzato, in quel di New York, che presumibilmente prenderà il nome di Samsung Galaxy Unpacked 2016. Teniamo a ricordare in particolar modo, naturalmente, che stavolta, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy Note 7 verrà commercializzato anche in Europa, e, pertanto, dopo un anno sabbatico (il precedente phablet, il Note 5, non ha mai messo piede nel Vecchio Continente), anche nel nostro amato Belpaese. Per il resto non registriamo ulteriori novità circa le specifiche e le caratteristiche tecniche del device, che presumibilmente verranno riservate proprio per il già citato evento che si terrà il 2 agosto. E così scopriremo anche, finalmente, se il Samsung Galaxy Note 7 avrà davvero una variante Edge oppure no.